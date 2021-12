PSG - Mercato : Haaland se lâche et se rapproche du Real Madrid, pré-contrat pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid entend frapper fort au mercato mais devrait attendre l’été prochain pour abattre toutes ses cartes afin de recruter Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé. En attendant, l’attaquant norvégien a laissé un message énigmatique hier soir sur Instagram : « Les six prochains mois seront les meilleurs de ma saison. »

Inutile de préciser que la presse espagnole voit ces paroles comme des mots d’adieux au Borussia Dortmund en juin prochain. Cette théorie est confirmée par Alfredo Duro dans l’émission El Chiringuito.

« Haaland veut uniquement jouer en Espagne s’il quitte Dortmund, a expliqué le journaliste hier soir. Mino Raiola donne la priorité au Real Madrid. Malgré ses liens avec Joan Laporta, je sais qu’il a récemment parlé avec eux mais je ne connais pas la teneur de leurs propos. »

En parallèle, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi brûlant au Real Madrid, où Rudy Galetti laisse entendre que l’attaquant du PSG pourrait signer un pré-contrat ces prochains jours. La crainte d’une blessure au cours des six prochains mois, avec un contrat qui expire en juin, pourrait accélérer ce processus.

🚨⏳ #Mbappe, in a few days he will be free to choose his future. Until today, his will is clear: to join #RealMadrid.



🔜✍️ After the #PSG no response to the #RMCF offer - which effectively blocked the transfer this summer - now the 🇫🇷 can sign a pre-contract with #Blancos. 🐓⚽ pic.twitter.com/BnnhQCygnz