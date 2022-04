PSG – Mercato : la piste Haaland s'éloigne au Real Madrid, un autre buteur est ciblé avec Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le site Bernabeu Digital, dédié à l'actualité du Real Madrid, fait un point sur le Mercato à venir du club merengue, ce dimanche. Selon le média, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé va signer au Real. « Son arrivée se concrétisera ces prochaines semaines », peut-on lire. Antonio Rudiger devrait également débarquer, libre lui aussi, en provenance de Chelsea. En revanche, la piste Erling Haaland s'est refroidie.

Borja Mayoral pourrait avoir une seconde chance

Selon AS, le Norvégien est plus proche de Manchester City. Ce qui conduit le Real a étudié une autre piste, et celle-ci mènerait à Borja Mayoral. Prêté à Getafe depuis cet hiver, l'attaquant (25 ans) a inscrit 6 buts et son retour serait de plus en plus envisagé. Surtout que Luka Jovic s'apprête à partir, ce qui pourrait être aussi le cas de Mariano.

Laurent HESS

Rédacteur