PSG - Mercato : la troisième offre du Real Madrid pour Mbappé arrive !

Après avoir proposé 160 millions d'euros puis 180 millions d'euros bonus compris au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid n'aurait pas lâché l'affaire et envisagerait d'augmenter son offre pour le champion du monde 2018, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat au club de la capitale.

En effet, selon les informations de Sky Sports, la Maison Blanche pourrait formuler une troisième proposition de 180 millions d'euros cash ou 170 millions d'euros plus 30 millions de bonus pour s'offrir Kylian Mbappé cet été. Mais avant cela, les dirigeants merengue attendraient jusqu'à 18h ce lundi la réponse du PSG pour la deuxième offensive. En cas de réponse négative, cette troisième offre pourrait arriver sur la table des dirigeants parisiens.

