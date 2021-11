PSG - Mercato : le Real Madrid a trouvé la solution pour recruter Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de recruter la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Pour parvenir à ses fins, le président de la Casa Blanca, Florentino Perez, aurait trouvé la solution.

En effet, selon les informations du média espagnol AS, le club merengue n'aurait pas l'intention de prolonger les contrats de Marcelo, Isco et Gareth Bale, peu utilisés par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Ces trois joueurs devront donc quitter le Real Madrid l'été prochain tout comme Eden Hazard, poussé vers la sortie également. Des départs qui permettraient d'alléger la masse salariale du club madrilène et de faire de la place en attaque à Kylian Mbappé et Erling Haaland.

💥 El Madrid pasa a la acción con Rudigerhttps://t.co/s68FEf16cC — Diario AS (@diarioas) November 5, 2021