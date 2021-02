PSG – Mercato : le Real Madrid a un nouveau plan B low cost à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Deux noms reviennent pour renforcer l'attaque du Real Madrid la saison prochain : ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Mais les deux pistes sont chères et compliquées. Parce que le PSG n'entend pas laisser filer Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022, et parce qu'Haaland, qui dispose d'une clause de cession à 75 M€ à Dortmund, est très sollicité, en particulier par Chelsea.

Rafa Mir (Huesca) sur les tablettes madrilènes

De fait, selon Fichajes.com, le Real se serait mis sur la piste d'un autre attaquant en la personne de Rafa Mir. A 22 ans, l'attaquant espagnol brille avec Huesca, le promu, prêté par Wolverhampton. Il totalise 9 buts en Liga, en 22 apparitions. Le Real croisera d'ailleurs sa route demain au stade El Alcorza.