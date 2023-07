PSG - Mercato : le Real Madrid cartonne, Ancelotti envoie un nouveau camouflet à Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid va bien, merci pour lui ! Déjà vainqueurs de l’AC Milan ces derniers jours (3-2), les Merengue se sont offert un nouveau succès de prestige cette nuit contre Manchester United grâce à deux jolis buts de Joselu et de Jude Bellingham (2-0). Les deux joueurs ont impressionné Carlo Ancelotti, qui a encore assuré après la rencontre que « mon effectif est très bien, nous sommes complets et avons une équipe sans ego, ce qui est le plus important. » Une manière d’éloigner Kylian Mbappé du Real Madrid ?



Ancelotti a confiance en Joselu

Il y a des chances mais l’entraîneur italien préfère se soucier de son équipe actuelle disposée en 4-4-2. « Nous avons bien joué et mieux défendu en seconde période. Nous sommes satisfaits, a-t-il reconnu en conférence de presse. Courtois était absent à cause d’une petite gêne, comme Güler. Je n’ai pris aucun risque. Joselu ? Son but est rare. Il a confiance depuis le jour où il a signé chez nous. Nous savons ce qu’il peut apporter, c’est un buteur de surface. »

Podcast Men's Up Life