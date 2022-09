PSG – Mercato : le Real Madrid toujours très fâché contre Mbappé, il prend très cher !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Prolongé cet été par le PSG alors qu'il arrivait en fin de contrat, Kylian Mbappé (23 ans) a profondément déçu le Real Madrid en signant un nouveau bail jusqu'en 2025 alors qu'il pouvait arriver libre chez les Merengue. Même gratuit en 2025, Madrid ne veut plus de Mbappé Taxé d'avoir renié sa parole alors qu'il avait, selon la presse ibérique, donné son accord à Florentino Perez (et même accepté de préparer une couverture de FIFA 22 sous les couleurs du Real Madrid), le natif de Bondy s'est fait beaucoup d'ennemis suite à sa décision. Même si de l'eau va forcément couler sous les ponts dans les prochaines semaines, mois ou années, les Madrilènes ne sont pas encore prêts à pardonner. Lancé sur la possibilité d'attendre la fin du nouveau contrat de Mbappé en 2025, José Félix Diaz, spécialiste du Real Madrid pour Marca, a fait que cette possibilité était pour l'heure inenvisageable : « Pour le Real, la parolde de Mbappé ne vaut plus rien », lâche-t-il lapidaire.

Tebas descend la Ligue 1

Javier Tebas, lui, a été encore plus virulent au sujet de Mbappé et des dirigeants qataris du PSG. « Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif, a fustigé le président de la Liga. Le PSG, avec plus de pertes et de masse salariale que le Real Madrid ou le Barça, prolonge Mbappé avec des montants aussi élevés. C'est impossible s'il n'y a pas de tricherie sur les parrainages ou les apports en capital à un niveau supérieur à celui établi par l'UEFA. Le président du PSG peut-il faire ce qu'il veut parce que l'UEFA dépend financièrement de lui ? Ce n'est pas possible. »

🇪🇸 Javier Tebas évoque à nouveau la Ligue 1 et Mbappé ! https://t.co/ChtxMHSxaU — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2022

Le Real Madrid en veut toujours à Mbappé Du côté du Real Madrid, on a la rancune très tenace à l'égard de Kylian Mbappé (PSG). Même libre et à l'horizon 2025, les Merengue ne sont pas certains de se positionner à nouveau sur le Français qui a trahi les Socios madrilènes.

