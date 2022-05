PSG - Mercato : Mbappé a fait valider une première faveur grinçante au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La petite visite de Kylian Mbappé (23 ans) à Madrid hier avec Achraf Hakimi ne serait pas qu’une simple visite de courtoisie. Selon ESPN, l’attaquant du PSG a voulu prendre ses marques dans la capitale espagnole avant de signer au Real Madrid ces prochaines semaines.

Selon le quotidien madrilène As, l’annonce de son arrivée interviendra même au mois de juillet, lorsqu’il sera libre, avant la tournée estivale du Real Madrid aux États-Unis. Rien ne permet encore aujourd’hui de dire que le PSG est hors course pour une éventuelle prolongation de Mbappé.

En revanche, Marca appuie son arrivée prochaine au Real Madrid et ajoute que le champion du monde 2018 sera même le joueur le plus grassement payé du vestiaire merengue à partir de la saison 2022-2023. On parle déjà d’un salaire de 40 millions d’euros par an pour le crack du PSG... loin donc devant Erling Haaland à Manchester City (30 M€).

🚨🥇| Kylian Mbappe will become the highest paid player in Real Madrid. @jfelixdiaz — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 9, 2022

Pour résumer Proche de quitter le PSG pour signer au Real Madrid à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, Kylian Mbappé (23 ans) aurait réussi à faire passer une demande particulière auprès de Florentino Pérez.

Bastien Aubert

Rédacteur