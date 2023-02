PSG - Mercato : Mbappé a programmé son départ pour le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La dernière en date nous vient de The Athletic, qui annonce que Kylian Mbappé voudrait toujours rejoindre la Casa Blanca. Mais selon les informations du média anglais, l'attaquant parisien voudrait attendre d'être seul maître de son avenir, c'est-à-dire à l'été 2024, pour débarquer à Madrid. Il ferait ainsi son arrivée chez les Merengue au même moment que la pépite de Palmeiras, dont la venue a été officialisé en décembre dernier par le Real Madrid.

Real Madrid know they need a striker and are looking at options



The club have inquired about various players and are studying a range of profiles



🚩 More details at @TheAthleticFC with @GuillerRai https://t.co/B0B9ehalt3