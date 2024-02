PSG Mercato : Mbappé fait tomber une première prime record au Real Madrid

L’arrivée de Kylian Mbappé (25 ans) se précise au Real Madrid. Les pensionnaires de Santiago-Bernabéu sembleraient prêts à céder plus de 70% des droits d’images de l’attaquant du PSG, qui devrait toucher environ un revenu total de 70 millions d'euros par an à la Casa Blanca.

De son côté, Nicolo Schira ajoute que l’arrivée de Mbappé au Real se trouve dans son étape finale. Le Bondynois signera un contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 25 millions d’euros par an sans les primes. Il recevra également un bonus de 125 M€ lors de sa signature à Madrid.

