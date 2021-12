PSG - Mercato : Mbappé finalement doublé par Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Cristiano Ronaldo (36 ans) est insatiable. Grâce à son penalty transformé hier sur la pelouse de Norwich (1-0), l’attaquant de Manchester United (46) est en effet revenu à un petit but d’Haaland et Kylian Mbappé (47 ex aequo) en 2021 !

Auteur hier de son 802e but en carrière, Cristiano Ronaldo reste néanmoins à longue distance de l’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowsi, meilleur artificier des cinq grands championnats européens cette année avec pas moins de 66 réalisations.

Au-delà de son nouvel exploit, le site Football Insider lâche une petite bombe sur l’avenir de CR7 et affirme qu’il pourrait revenir au Real Madrid en 2022 ! La star portugaise ne cadrerait en effet pas avec les exigences tactiques de Ralf Rangnick et serait poussé au départ. Le Real Madrid suivrait sa situation de manière très sérieuse même si Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) reste sa priorité au prochain mercato estival.

Meilleurs buteurs en 2021 :



🇵🇱 Robert Lewandowski 66 ⚽️

🇫🇷 Kylian Mbappé 47 ⚽️

🇳🇴 Erling Haaland 47 ⚽️

🇵🇹 CRISTIANO RONALDO 46 ⚽️#PremierLeague #NORMUN pic.twitter.com/P4GEp9EYWl — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 11, 2021