PSG - Mercato : Mbappé ne se sent pas grillé au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lors de sa conférence de presse, cet après-midi, Kylian Mbappé a été interrogé sur la possibilité pour lui de porter un jour le maillot du Real Madrid. « Tout le monde sait que je voulais aller au Real l'an dernier mais le contexte a changé », a expliqué la star. Avant d'ajouter : « Je remercie Florentino Pérez. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'ai appelé après avoir pris ma décision. C'est normal. Il a tout fait pour me faire venir. On est proches. Je remercie aussi les supporters du Real. Ils m'ont toujours considéré comme un des leurs. Je comprends leur déception. J'espère qu'ils comprendront mon choix de rester dans mon pays. Je suis Français. J'ai envie de rester encore un peu dans ce championnat et ce club pour l'amener vers les sommets. » Avant de rejoindre enfin le Real, en 2025 ?

Pour résumer Même s'il a prolongé au PSG, Kylian Mbappé n'exclut pas de porter un jour le maillot du Real Madrid... « Je remercie les supporters du Real. Ils m'ont toujours considéré comme un des leurs. Je comprends leur déception. J'espère qu'ils comprendront mon choix de rester dans mon pays. Je suis Français. J'ai envie de rester encore un peu dans ce championnat et ce club pour l'amener vers les sommets. »

Laurent HESS

Rédacteur