PSG - Mercato : Mbappé ne prolongera pas à Paris, un crack l’attire au Real Madrid !

Victime d’un tacle abominable ce week-end au Brésil, Endrick va mieux et se projette déjà sur son avenir au Real Madrid. Recruté à prix d’or (70 M€) en décembre 2022, le jeune prodige brésilien devrait ainsi poser ses valises dans la capitale espagnole en janvier prochain et sait déjà avec qui il veut évoluer la saison prochaine : Kylian Mbappé !

« C’est un crack »

« C’est un crack, il est largement au-dessus des autres. Il est décisif, spectaculaire, super rapide et il dribble mieux maintenant, constate dans L’Équipe Endrick, qui se languit d’évoluer avec Vinicius et le Français dans une nouvelle version des Galactiques. Jouer avec “Vini” et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs. »

Le rêve d’Endrick pourrait se réaliser, Mbappé n’ayant toujours aucune envie de prolonger son contrat au PSG. Si cela reste en l’été, le joueur de 24 ans pourrait commencer à discuter avec son futur club dès janvier 2022.

Kylian Mbappé pidió al Real Madrid que no hiciese oferta este verano.https://t.co/21MpquGcaa — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) September 5, 2023

