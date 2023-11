PSG - Mercato : Mbappé réclame un pont d'or au Real Madrid, Pérez s'étrangle !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Sur le plateau de la célèbre émission espagnole, El Chiringuito TV, le journaliste hispanique, Jose Alvarez Haya, a affirmé ce lundi soir que l'unique priorité de Kylian Mbappé pour son avenir serait de signer au Real Madrid. "L’unique plan de Kylian Mbappé est le Real Madrid."

Mbappé veut gagner plus au Real Madrid que ce qu'il gagne actuellement au PSG

Mais son collègue, Eduardo Inda, croit, lui, savoir que l'arrivée du champion du monde 2018 chez les Merengue serait difficilement réalisable financièrement. "On me dit que c'est très compliqué financièrement. Il s'agit d'une opération qui pourrait coûter la première année 300 millions d'euros pour la prime à la signature et le salaire. C'est une opération coûteuse. Il souhaite gagner un peu plus que les 35 millions d'euros nets qu'il gagne désormais au PSG. Ce serait environ 70 millions d'euros bruts", a expliqué le journaliste espagnol sur le plateau d'El Chiringuito TV.

