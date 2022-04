PSG - Mercato : Mbappé se rapproche du Real Madrid et envoie Haaland au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La rumeur d’un possible retrait du Qatar au PSG en 2023 a déjà fait le tour du monde. Edu Aguirre, spécialiste du Real Madrid, a en effet lâché cette bombe planétaire hier soir sur le plateau d’El Chiringuito, ce que le club de la capitale a quasiment aussitôt démenti. L’émission espagnole n’en a eu cure et s’est basé sur ces révélations pour évoquer le dossier Kylian Mbappé (23 ans). Josep Pedrerol a alors pris la parole pour rassurer les supporters du Real Madrid.

« Le Real Madrid est très tranquille au sujet de Mbappé, a-t-il affirmé haut et fort. Kylian n’a pas changé d’avis concernant son envie de signer à la Maison Blanche et, ce, malgré les pressions autour de lui. » En parallèle, Sport s’est penché sur le dossier Erling Haaland (Dortmund, 21 ans) et avance que le coût de son transfert ne pourra pas être financé par le Real Madrid s’il entend faire signer Mbappé cet été.

Les commissions de Mino Raiola (40 M€), de son père Alf Inge (30 M€) et le prix du transfert (70 M€) rendraient impossible cette opération. Au final, celle-ci pourrait coûter près de 400 millions d’euros, salaire compris. La Casa Blanca n’aura pas cette latitude financière au mercato. En revanche, le FC Barcelone, s’il dégraisse comme il faut cet été en plus de l’accord avec Spotify, pourrait prétendre à Haaland.

Pour résumer Si la signature de Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) semble en bonne voie au Real Madrid, celle-ci pourrait de facto éloigner celle d’Erling Haaland (Dortmund, 21 ans). La raison ? Le coût trop élevé d’une telle double opération.

