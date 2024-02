Mercato : le Real Madrid a pris une grande décision pour son futur trio d'attaque

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine et sauf énorme suprise, il se dirige vers le Real Madrid. Un gros renfort pour le club espagnol, qui semble avoir déjà choisi avec qui Mbappé évoluera la saison prochaine.

Selon Ekrem Konur, le Real n'a aucune intention de vendre Vinicus Jr et Rodrygo, ses deux ailiers brésiliens, et il rejettera les offres cet été, alors que des clubs de Premier League se feraient de plus en plus pressants.

Real Madrid do not want to sell Rodrygo and Vinicius Junior in the summer transfer window and will reject any offers.



▫️Premier League clubs are monitoring the situation of Brazilian wingers but it is very difficult for them to convince Madrid. https://t.co/Cum4E4QzLc pic.twitter.com/oFSyIR8tZd