PSG - Mercato : un ancien du Real Madrid ne voit pas Mbappé chez les Merengue

Sauf incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, ne devrait pas prolonger l'aventure avec le club de la capitale et se rapproche inexorablement du Real Madrid.

Mais Clarence Seedorf ne voit pas d'un bon d'oeil la probable arrivée du natif de Bondy dans la capitale espagnole. "Je ne vois pas Mbappé dans cette équipe, car je dois retirer Vinicius. Qu'est-ce que je fais, je le mets à droite pour Asensio ? OK, alors il correspond. Benzema a réalisé que l'équipe avait besoin de lui plus bas et il est descendu au milieu de terrain. Mbappé ne le fait pas encore, Neymar l'a fait pour essayer de prendre le contrôle du jeu. Il a peut-être besoin d'un autre environnement pour se développer davantage", a estimé l'ancien milieu de terrain de la Casa Blanca, désormais consultant sur Amazon Prime Vidéo.