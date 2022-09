PSG : Messi a recadré Mbappé et Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Au Paris Saint-Germain, le penaltygate a refait surface avec une information de taille révélée par L'Equipe : Lionel Messi aurait calmé le jeu entre Kylian Mbappé et Neymar après leur brouille publique. « Messi a même joué un rôle de régulateur. Dans son style, c’est-à-dire discrètement et sans se vouloir donneur de leçons, peut-on lire dans le quotidien sportif. Proche de Neymar depuis leurs années barcelonaises (2013-2017), il a avant tout essayé de calmer le jeu et de rapprocher les positions. » Messi canalise Mbappé et Neymar au PSG



Même s'il n'était pas directement impliqué dans le « penaltygate », l'Argentin Lionel Messi a calmé le jeu entre les deux autres stars de la MNM. https://t.co/75RivwHWni pic.twitter.com/ZaEym3w8WX — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 14, 2022

Pour résumer Si le penaltygate a affiché certaines divergences entre Kylian Mbappé et Neymar au PSG en début de saison, qu'en est-il vraiment de Lionel Messi ? Selon L'Équipe, l'attaquant argentin serait allé voir ses deux acolytes pour calmer le jeu.

