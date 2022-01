PSG, OM, RC Lens, OL, LOSC, Reims - Mercato : le Real Madrid veut piller la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

De Karim Benzema à Eduardo Camavinga, le Real Madrid aime recruter les talents de Ligue 1. Et selon Defensa Central, ce pourrait être encore bientôt le cas. Non seulement le Real a fait de Kylian Mbappé sa priorité de l'été, mais le club merengue suivrait avec attention beaucoup d'autres joueurs du championnat français.

Le média publie une liste de 9 noms : Kylian Mbappé (PSG), Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes (OL), Seko Fofana (Lens), Boubacar Kamara (OM), Aurélien Tchouaméni (Monaco), qui aurait impressionné Florentino Pérez lors de la Ligue des Nations, Jonathan David (Lille), ainsi que les jeunes Romain Faivre (Brest) et Hugo Ekitike (Reims). Que du beau monde !

Pour résumer

