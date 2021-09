PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Haaland a une préférence pour son avenir

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Borussia Dortmund n’a jusque-là pas eu trop de mal à conserver Erling Haaland (21 ans). Malgré les intérêts du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United ou plus récemment du PSG, le club de la Ruhr a bien conscience de marcher sur des œufs avec l'attaquant norvégien mais peut miser sur la fidélité de ce dernier au moins jusqu’en 2022.

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a toutefois reconnu qu'il lui serait difficile de conserver très longtemps son jeune cador. « Bien sûr, ce sera difficile, a-t-il avoué dans la presse allemande. Mais je ne dis pas que c'est complètement hors de question. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder nos meilleurs joueurs avec nous à l'avenir. »

Selon As, Haaland aurait déjà une préférence pour son avenir : le Real Madrid. En plus de disposer des finances pour transférer le Norvégien, la Casa Blanca entretient d'excellentes relations avec Watzke et sait que Haaland a toujours rêvé de la tunique blanche, qui plus est dans un Santiago Bernabéu refait à neuf. Le seul obstacle se nomme Mino Raiola, qui préfère souvent aller au plus offrant mais qui devrait s’effacer devant les envies de son jeune poulain.

