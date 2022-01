PSG, Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : Haaland hésite, Dortmund veut en profiter

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Cible du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) passionne les gazettes de Mercato. Ce vendredi, le média britannique The Athletic fait le point sur le dossier et n'enterre ni Paris ni le Bayern Munich ni Manchester City (où il est une priorité), malgré la tendance nette à un départ du Cyborg en Espagne.

Des réticences à jouer avec Mbappé ?

Si les médias ibériques continuent de faire du Real Madrid le grand favori, la chance de Paris et de Munich sur le dossier, outre les finances serrées du Barça, c'est que le Norvégien lie son destin à Kylian Mbappé.

Si Haaland n'a pas pris de décision définitive malgré son penchant pour le Real Madrid, le cas du natif de Bondy le préoccupe : «Haaland n'a pas dit qu'il ne voulait pas jouer avec Mbappé mais je sais qu'il a des réticences à partager la tête d'affiche. Il veut mener un projet, il a cette ambition. Avec Mbappé, il faudrait qu'il partage », avance Mario Cortegena, journaliste à Marca.

Dortmund prêt à jouer sa carte à fond

Du côté du Borussia Dortmund, on suit cette bataille d'égo de loin avec l'espoir secret de garder Haaland un peu plus longtemps. Dans Der Spigiel, le PDG du BvB Hans-Joachim Watzke a livré sa position : « Haaland ne partira pas en janvier. Pas question. Qui accepte de vendre le meilleur attaquant européen pendant le marché d'hiver alors qu'ils n'y sont pas obligés ? L'année prochaine ? Bien sûr, ce sera difficile de le retenir. Cependant on veut et on va essayer... »