Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : les Merengue jettent l'éponge pour Enzo Fernandez

Enzo Fernandez affole l’Europe ! Le PSG, le Barça, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool surveillent la pépite argentine qui a réalisé une Coupe du monde fantastique avec l’Albiceleste. Dans ce dossier, un club aurait pris l’avantage. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea serait en pourparlers directs avec Benfica pour Enzo Fernandez. Les Blues seraient prêts à mettre les 120 millions d’euros réclamaient par le club portugais pour récupérer le joueur.

Et selon les informations de Sport, le Real Madrid se retire de l'appel d'offres pour Enzo Fernandez. Les Merengue n’ont pas le souhait de faire monter les enchères pour le milieu de terrain argentin. Les dirigeants de la Casa Blanca souhaitent se concentrer sur le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Une opération qui devrait dépasser les 300 millions entre le transfert et la masse salariale du joueur. Le quotidien catalan explique que le joueur de Benfica était seulement le plan B du Real Madrid.

Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution 🚨🔵 #CFC



Benfica always asked full €120m clause.

Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi