PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour autant au sujet d’Erling Haaland (21 ans). On disait ainsi l’attaquant norvégien proche de s'engager avec Manchester City en début de semaine alors que le Real Madrid est depuis revenu très fort dans la course.

En effet, certains médias espagnols ont annoncé que Florentino Pérez avait rendez-vous avec le directeur général du BvB, Hans-Joachim Watzke lundi soir. Le président du Real Madrid serait même déjà prêt à injecter pas moins de 350 millions d’euros pour financer la globalité de l’opération !

Le Real doute encore de la santé d’Haaland

Haaland, de son côté, aurait changé d'avis concernant sa position dans le projet de son futur club et serait prêt à laisser toute la lumière à Kylian Mbappé au Real Madrid. Il reste néanmoins une réserve de taille du côté merengue avant de boucler le dossier : l'état de santé du Cyborg.

« Le Real Madrid n’ira sur Haaland que s’il lui est confirmé qu’il n’y a aucun risque de rechute ou d'autres blessures », a avancé Josep Pedrerol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Tomas Roncero, journaliste d’As, n’a lui pas l’air de penser qu’il s’agisse d’une priorité pour Pérez.

🚨Noticia de @jpedrerol 🚨



‼️"El REAL MADRID IRÁ a por HAALAND si confirma que NO tiene riesgo de LESIONES". #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/59iiicL1gK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2022