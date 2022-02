PSG, Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : Tebas a tranché pour Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le FC Barcelone et le Real Madrid vont tenter de réaliser de gros coups lors du prochain marché des transferts. Les deux clubs vont essayer de se renforcer pour retrouver les sommets et cela passe les recrutements de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland.

Javier Tebas s’est exprimé quant au futur des deux joueurs : « Je préfère Haaland au Barça et Mbappé à Madrid. Je veux que nous revenions à cette époque de Messi et Ronaldo, où nous avons eu deux grands joueurs qui étaient dans les deux meilleures équipes du monde. Là, je suis plus pour la Liga que pour le Real ».

