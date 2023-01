PSG, Real Madrid - Mercato : Bellingham ravive les tensions en haut lieu

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jude Bellingham (19 ans) a montré à tous ceux qui ne le connaissaient pas ou peu quel joueur il était à la Coupe du monde. Au Qatar, le milieu de terrain de l’Angleterre a brillé pour porter les Three Lions dans le dernier carré, où les Bleus les ont domptés (2-1).

Maintenant, la question de son avenir refait surface. Dans son édition du jour, As fait le point sur la situation et estime que les tensions ont augmenté d’un cran depuis cette semaine. Au Borussia Dortmund, on reste fébrile au sujet d’un possible réunion avec le père de Bellingham ces prochains jours.