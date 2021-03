PSG, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre pour Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

La trêve internationale permet souvent aux rumeurs du mercato de voir le jour. Mardi, on y a eu droit avec les révélations d’Eduardo Inda annonçant le grand oui de Kylian Mbappé au Real Madrid et le transfert pratiquement bouclé autour de 150 millions d’Erling Haaland pour la même destination.

Si cette double opération semble alléchante sur le papier, elle a un coût exorbitant et nul ne sait vraiment si Florentino Pérez a la latitude financière pour se la permettre. Au Real Madrid, il faut donc envisager une autre option en cas d'échec. D'après les informations de la Cadena Ser, celle-ci se nomme Harry Kane (27 ans). L'actuel meilleur buteur de Premier League (17 buts, à égalité avec Mohamed Salah) arrive en fin de contrat à Tottenham en 2024 et n'est pas certain de rester une saison de plus chez des Spurs.

Kane a moins d'intermédiaires que le duo Haaland-Mbappé

Le dossier de l’international anglais semble aussi plus simple que Mbappé et Haaland. Il y aurait moins d'intermédiaires, son frère Charlie Kane étant son agent. Enfin, les relations entre le Real Madrid et Tottenham sont au beau fixe depuis le transfert de Luka Modric et l'arrangement entre les deux clubs pour Gareth Bale. Si l’option Mbappé-Haaland reste privilégié, l’alternative Kane pousse donc fort derrière.