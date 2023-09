Real Madrid, PSG - Mercato : Haaland a mis un coup de pression de folie à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce jeudi, l'agent d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, a fait des déclarations énigmatiques sur l'avenir de son joueur et sur une arrivée possible au Real Madrid. "Je pense que tout le monde parle beaucoup. C’est trop tôt. Ça ne me parait pas très élégant de parler d’un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. Ce serait parler de contrat et en tant qu’avocate, je ne peux pas le faire. Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important c’est que nos joueurs aient la sensation d’avoir leur destin entre leurs mains. C’est très important."

"Mbappé réveille-toi, sinon, il y a Haaland"

Josep Pedrerol voit ces déclarations comme un coup de pression à l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, dont on en sait pas s'il prolongera de nouveau avec le club de la capitale ou s'il arrivera libre au Real Madrid l'été prochain. "Kylian Mbappé réveille-toi, sinon, il y a Erling Haaland", a lâché le présentateur de la célèbre émission espagnole, El Chiringuito TV.

