PSG, Real Madrid - Mercato : l’émir du Qatar a fixé le prix de Mbappé, son départ est en marche

L’avenir de Kylian Mbappé commence à s’éclaircir. Alors que certains médias annonçaient une possible prise de parole publique hier, l’attaquant du PSG s’est muré dans le silence et laisse les choses venir d’elles-mêmes. Hier soir, José Luis Sanchez a affirmé dans l’émission El Chiringuito que le fait qu’il se retrouve désormais troisième larron derrière Neymar et Lionel Messi l’avait « froissé ». Paco Buyo, proche de l’émir du Qatar, a ajouté que ce dernier serait désormais enclin à négocier un transfert de son attaquant vedette au Real Madrid pour ne pas perdre d’argent.

« Le PSG mettra un prix à Mbappé, explique l’ancien gardien de la Casa Blanca. Ils ne laisseront pas échapper l’opportunité de se faire payer 100 millions d’euros. Je sens de bonnes nouvelles dans ce dossier ces prochains jours... » Fabrizio Romano n’a pas démenti les avancées du Real Madrid pour Mbappé en ajoutant que le club espagnol se tenait « 100% prêt à agir » si le PSG changeait son fusil d’épaule.

En Italie, la presse évoque aussi le sujet Mbappé. La Gazzetta dello Sport affirme ainsi que le joueur a communiqué son envie de partir aux dirigeants du PSG. Une offre de 100 millions d’euros serait prête au Real Madrid. La Repubblica ajoute que le PSG souhaite conserver Mbappé et reste sceptique sur Cristiano Ronaldo. Doha accepterait néanmoins un échange de l'attaquant portugais avec Mauro Icardi.

