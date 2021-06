PSG - Mercato : l’offre inégalable pour Mbappé contrecarrée par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lundi, le journaliste espagnol de la Cadena SER, Jesus Gallego, a lâché une bombe, annonçant que les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient proposer à Kylian Mbappé une offre de prolongation de contrat impossible à refuser.

"Ce qui préoccupe le plus le Real Madrid, c’est l’offre que les dirigeants du PSG vont faire à la famille Mbappé pour prolonger qui sera inégalable pour les autres clubs et impossible à refuser. Personne ne sera capable de dire non à cette offre. La famille la plus riche du monde va tout faire pour qu’il reste", a-t-il confié.

Le Real Madrid ne baisse pas les armes pour Mbappé

Mais ce n'est pas le même son de cloche du côté de AS. En effet, selon les informations du quotidien madrilène, le PSG serait en proie à de grosses difficultés économiques.

Comme il l'a fait pour Eden Hazard et Thibaut Courtois, le Real Madrid attendrait ainsi que l'attaquant français refuse l'offre de prolongation que l'on va lui proposer pour commencer à négocier avec le club de la capitale.

