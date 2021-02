PSG, Real Madrid – Mercato : la performance XXL de Mbappé n'a pas laissé Zidane indifférent

Privé de Karim Benzema (touché à la cheville), forfait pour le match de Villarreal demain et incertain pour le match face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, Zinédine Zidane ne prépare pas au mieux les prochaines échéances du Real Madrid.

Du côté de la presse ibérique, les questions sont venues par vague sur les performances de Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), deux cibles des Merengue pour le futur. Même si son avenir à Madrid est incertain, « Zizou » y a répondu avec beaucoup de réserve tout en faisant passer des messages. Notamment sur Kylian Mbappé.« Sa performance lors du dernier match était merveilleuse. J'ai aimé ce qu'il a fait, à cause de la beauté du football. Les supporters le réclament au Real ? Les fans ont le droit de le dire, bien sûr, bien sûr ...» , a-t-il souri.

« Mbappé ? Je l'ai vu comme un fan »

Quant à savoir qui de Mbappé ou Haaland il signerait à Madrid, Zinédine Zidane a noyé le poisson : « Ils sont très bons, comme Messi et Cristiano, Neymar, ce sont des joueurs plus jeunes, le présent et le futur. Les choix se font en commun ici. Nous travaillons toujours main dans la main. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses et cela ne va pas changer. J'en ai assez de répéter la même chose. C'est notre travail. Nous avions cinq ou six questions et aucune du match de demain. Pour nous, c'est le match de demain qui compte (...) Mbappé ? Je l'ai vu comme un fan et pour que cela soit clair, le plus important est ce que nous devons faire demain et je vois le reste avec plaisir et attention».