PSG, Real Madrid - Mercato : le futur contrat de Mbappé a fuité, tous les détails sont connus !

Le feuilleton Kylian Mbappé (23 ans) touche à sa fin. Interrogé hier soir une énième fois au sujet de son avenir au mercato estival, l’attaquant phare du PSG a fait savoir au Pavillon Gabriel que sa décision était quasiment prise et qu’une annonce ne devrait plus tarder.

Après le rassemblement avec l’équipe de France, qui doit débuter le 28 mai ? « Avant. Bien avant », a-t-il précisé en zone mixte pour donner encore plus de précisions sur le sujet en sachant que le dernier match du PSG contre le FC Metz aura donc lieu le 21 mai prochain. Les médias espagnols se sont forcément rués sur ces derniers indices pour en faire leurs choux gras hier soir.

Diego Plaza Casals a même relancé Mbappé en espagnol en zone mixte pour en savoir plus et lui a posé cette question : « Est-ce un adieu ? » L’attaquant du PSG n’a pas répondu mais a fait une moue analysée sur le plateau de l’émission espagnole comme une forme de oui. De son côté, Gianluca Di Marzio a rappelé sur son blog les chiffres du futur contrat qui attend Mbappé au Real Madrid : une prime à la signature de 100 millions d’euros, un contrat de 5 ans et un salaire annuel net de 25 M€.

Futuro #Mbappé: ci siamo "quasi". Le parole del fenomeno del PSG https://t.co/sxcOvXjnu4 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 15, 2022

Pour résumer Kylian Mbappé (PSG, 23 ans), qui a fait savoir dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP que la décision au sujet de son avenir serait bientôt prise, devrait bientôt toucher un petit pactole : 100 millions d'euros à la signature !

Bastien Aubert

Rédacteur