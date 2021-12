PSG, Real Madrid - Mercato : Lewandowski a enfin tranché entre les deux clubs

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Robert Lewandowski (33 ans) reste imperturbable. En fin de contrat dans un an et demi au Bayern Munich, l’attaquant polonais n'a pas encore prolongé mais ne préfère ne pas s'étendre sur le sujet lorsqu’il est interrogé en public.

« Mon avenir ? Je peux encore jouer pendant de nombreuses années. Je n'ai pas pensé au futur, tout se passe bien et nous nous concentrons sur les objectifs de cette saison. Je suis habitué aux rumeurs. J'ai découvert il y a longtemps que je n'ai pas besoin de lire les journaux et que l'important est d'être heureux là où je suis, a-t-il commenté dans As. J'aime jouer et aller à l'entraînement. Dès que je me réveillerai et que je serai trop paresseux pour aller m'entraîner, je commencerai à réfléchir pour savoir si je dois continuer ou non. »

Selon le quotidien madrilène, la retraite n’est pas pour tout de suite : Lewandowski rêve secrètement de porter le maillot du Real Madrid un jour ou l’autre. « Son idée est de partir au mercato et sa priorité s’appelle le Real Madrid. Il a pris la décision de quitter Munich en fin de saison pour y jouer les dernières années de sa carrière », assure As. Le PSG, qui lorgne Lewandowski en cas de départ de Kylian MBappé, repassera.

