PSG, Real Madrid - Mercato : Luis Campos en dit plus sur Mbappé et son avenir

Luis Campos est un homme très demandé. Depuis qu’il a quitté le LOSC en début de saison dernière, le conseiller spécial de Gérard Lopez a été annoncé tout à tour à l’OM, au Real Madrid, aux Girondins de Bordeaux et plus récemment au PSG, où Leonardo ne ferait plus l’unanimité. Le technicien portugais, conscient de l’intérêt qu’il suscite, a répondu à ces rumeurs sans sourciller.

« Mais pourquoi ? Leonardo va partir ? »

« Mais pourquoi ? Leonardo va partir ? Je suis peut-être dur dans les affaires, mais je ne suis pas un menteur, a-t-il répondu à France Football. Je vous assure n'avoir parlé avec personne au PSG. J'ai mon cabinet de consulting à Monaco. Pour l'instant, je suis concentré sur ça et je n'ai rien accepté d'autre. Mais j'écoute tout le monde. Je suis libre à 100 %. C'est vrai que je connais très bien la famille Mbappé depuis que Kylian a 14 ans. On nourrit une grande amitié, mais c'est tout. Quant au Real Madrid, j'y ai passé trois superbes années et j'ai gardé de très bonnes relations avec le président et la direction. Mais, pour le moment, je peux vous assurer qu'il n'y a rien avec personne. »

