PSG, Real Madrid - Mercato : match perdu pour ce défenseur central ?

Plusieurs semaines que son nom revient dans l'incessante actualité du mercato. Et pour cause, le défenseur central des Blues de Chelsea, Antonio Rüdiger, a du talent et plus de contrat. Dans quelques semaines, il sera libre de signer dans le club qu'il souhaite et quitter Londres.

Si on sait que le PSG, comme nous vous l'avons indiqué en exclusivité dans notre Instant Mercato, a formulé une offre, et que le Real Madrid, suit également le dossier avec une grande attention, la rumeur veut que le défenseur ait déjà donné son accord à...la Juventus Turin !

Pourtant, dans son édition du jour, le quotidien espagnol, AS, croit au contraire que le Real va parvenir à convaincre Rüdiger. Et qu'en compagnie de Mbappé, bien entendu...., et du Monégasque Tchouaméni, il sera un joueur de la Maison Blanche dans quelques semaines. A suivre...

Benjamin Danet

Rédacteur