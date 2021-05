PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé froissé par le discours de Leonardo ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Le journaliste Romain Molina a publié une vidéo sur Youtube dans laquelle il évoque notamment l'avenir de Kylian Mbappé. Maintenant que Neymar a prolongé jusqu'en 2025, le Paris Saint-Germain a bien l'intention de convaincre son champion du monde, sous contrat jusqu'en 2022, de rester encore quelques années. Mais Molina nous apprend que le discours de Leonardo n'est pas vraiment de nature à inciter Mbappé à signer un nouveau bail…

Les dirigeants parisiens ne parlent que d'argent…

« C'est le dossier que Leonardo et Al-Khelaïfi essaient de gérer depuis des mois, a expliqué Molina. Sauf qu'ils ne parlent que d'argent. On a du mal à parler projet sportif au PSG. Ils n'ont pas compris que Mbappé, il ne fonctionne pas comme Neymar. Il veut une équipe. C'est quelqu'un qui veut gagner la Ligue des champions et se dit qu'avec certains éléments de l'équipe, ce n'est pas possible. »

Les dirigeants parisiens font tout l'inverse d'un Real Madrid où la Champions League est élevée au rang d'ambition suprême, de but à atteindre chaque saison. D'ailleurs, même s'il reconnaît les difficultés financières de son club, Florentino Pérez assure aussi que l'intersaison sera riche en arrivées de premier plan. A ce niveau, donc, les Merengue ont pris l'avantage dans leur bras-de-fer avec Paris pour s'attacher les services du natif de Bondy…