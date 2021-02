PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé poussé chez les Merengue par Guardiola ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Fan de Pep Guardiola, Louis van Gaal, qui a eu l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone sous ses ordres au changement de millénaire, a déclaré ce dimanche : "Pep va gagner la Champions League, qui est son grand objectif, le grand trophée qu'il veut faire gagner à City. La raison pour laquelle je pense qu'il a de bonnes chances d'y arriver cette saison, c'est parce qu'il a élevé ses principes de football offensif". Effectivement, les Citizens ont évolué, devenant une machine à broyer leurs adversaires, eux qui en sont à 17 succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Une victoire en C1 de City enverrait Mbappé au Real

Manchester City vainqueur de sa première Champions League en mai prochain, c'est dont une possibilité d'autant plus sérieuse qu'il s'agit du cador européen le plus impressionnant depuis le début de la saison. Si la prédiction de Louis van Gaal se réalise, cela pourrait avoir un impact direct sur le plus grand ennemi de Guardiola, le Real Madrid !

En effet, Kylian Mbappé a fait savoir qu'il attendait la fin de saison pour déterminer son avenir. En gros, si le PSG remporte la C1 (ou va au moins en finale), il prolongera ; sinon, il ira au Real Madrid. Une victoire finale de City dans la compétition montrerait que le projet parisien est loin d'être le meilleur actuellement, contrairement à ce que dit Leonardo, et convaincrait Mbappé que ses chances de progresser comme de remporter le plus beau des trophées sont à Madrid…