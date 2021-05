PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement pour Zidane et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Kylian Mbappé a ajouté une ligne à son palmarès en remportant hier une nouvelle Coupe de France face à l’AS Monaco (2-0). Buteur et très entreprenant devant Axel Disasi et consorts, l’attaquant du PSG a terminé homme du match avant de mettre le cap sur Brest dimanche lors de la 38e journée de L1 (21h).

En attendant ce match clé pour le titre, Mbappé refait parler de lui au Real Madrid. « Si le PSG demande 200 millions d’euros pour Mbappé cet été, il signera gratuitement au Real Madrid en 2022 », a prédit Josep Pedrerol dans l’émission El Chiringuito. Comprenez que le club de la capitale ne devra pas se montrer trop gourmand sur le prix de son crack français au mercato estival pour ne pas le froisser.

Mbappé ne lie plus son avenir à Zidane

Dans le même temps, AS affirme que Mbappé ne lie plus son avenir à la continuité de Zinédine Zidane au Real Madrid. Le champion du monde aurait compris que ZZ peut quitter le banc du Real Madrid à l’intersaison et serait prêt à collaborer avec son éventuel successeur à la Casa Blanca. Les noms de Raul et Massimiliano Allegri semblent aujourd’hui favoris pour le poste.