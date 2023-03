PSG, Real Madrid - Mercato : on sait quand Bellingham annoncera son futur club

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le dossier Jude Bellingham est en train de s’accélérer à vitesse grand V ! Hier, As a fait sa Une du jour sur la présence récente d’un émissaire du Real Madrid en Allemagne pour rencontrer le joueur du Borussia Dortmund ainsi que son entourage.

Le but de la manœuvre : prendre un premier contact concret et connaître ses intentions d’avenir. Si le quotidien madrilène a ajouté que Liverpool serait le principal courtisan de Bellingham, en plus du PSG, des sources proches du joueur de 19 ans ont assuré que rien n’est gravé dans le marbre.

Ce mardi, le journaliste de Sport1 Patrick Berger croit même savoir que la décision finale de Bellingham est attendue fin mars ou au début du mois d’avril prochain. On saura alors sans doute quel club la perle du football anglais défendra à l’avenir.