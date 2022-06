PSG, Real Madrid - Mercato : Pérez va bientôt tout déballer sur Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On ne connaît pas encore le déroulé de l'entretien. Ni, bien entendu, les réponses accordées par le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Mais on imagine assez mal, au cours d'une émission exclusive sur El Chringuito TV, que ne soit pas évoqué en long, en large et en travers le mercato du Real Madrid.

A ce sujet, forcément, le dossier Kylian Mbappé reviendra sur la table et, même si il ne rentre pas dans le détail des chiffres, probable qu'il revienne sur les discussions, les accords, ou non, et l'attitude du Français qui, comme vous le savez, a préféré rester au PSG en prolongeant son contrat de trois ans.

L'émission est déjà attendue. En Espagne, comme en France. Et vous n'en raterez rien, bien entendu.

🚨 FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA en @elchiringuitotv 🚨



🌟 Este MIÉRCOLES, @jpedrerol le ENTREVISTA en DIRECTO en el plató de #ElChiringuitoDeMega



⏰ TIC TAC, TIC TAC... ⏰ pic.twitter.com/ZhnIqco61h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 14, 2022

