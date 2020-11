PSG, Real Madrid - Mercato : Pierre Ménès pose une question embarrassante sur Ramos

Venue d'Espagne, la rumeur d'un intérêt du PSG pour Sergio Ramos (Real Madrid, 34 ans) a agité la trêve internationale. En fin de contrat en juin 2021, le capitaine merengue entame tout juste des discussions autour d'une prolongation et on ne peut s'empêcher de penser que le club parisien sert en premier lieu de leurre pour mettre la pression à Florentino Perez.

Lancé sur la prolongation de Neymar au PSG lors de son dernier « Pierrot face Cam », Pierre Ménès a lentement glissé sur le cas de Sergio Ramos au Real, s'étonnant parfois du manque de cohérence des clubs sur certains dossiers.

Ménès ne comprend pas le « deux poids, deux mesures » du Real

« L'information qui m'a beaucoup frappé ce week-end, c'est que la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid posait des problèmes d'ordre financier... Et c'est le même club qui a budgété 180 M€ pour prendre Mbappé ! Là, il faut m'expliquer où est la cohérence car je pense que Mbappé prendra un salaire largement aussi important que celui de Ramos pour ne pas dire plus ?»

Et si la cohérence tenait du fait que les clubs ne sont plus prêts à donner des salaires équivalents à ceux d'aujourd'hui et profitaient de la crise de la Covid-19 pour forcer certains éléments à revenir à plus de mesure dans leurs demandes ?