PSG, Real Madrid - Mercato : Pilar Rubio lâche un indice sur l'avenir de Sergio Ramos

Si Sergio Ramos s'est bonifié avec le temps comme le bon vin, que dire de sa compagne Pilar Rubio ? A 43 ans, la journaliste n'a rien perdu sa plastique extraordinaire et continue d'ailleurs de jouer les mannequins.

A l'heure où son compagnon cherche un nouveau challenge après ses 16 années pleines au Real Madrid, la belle aura sans doute son mot à dire pour la suite. Toujours présente aux côtés de l'ancien capitaine de la Rojo et mère de ses quatre enfants, Pilar Rubio a encore montré son implication auprès de Sergio Ramos jeudi à l'occasion de sa conférence de presse d'adieu au Bernabeu.

Des petits cœurs en forme d'indices ?

« Mon chéri, cette photo dit tout. Tes plus belles réussites : ta famille et ta carrière sportive. Nous sommes énormément fiers de toi, pour ce que tu as déjà accompli et pour ce que tu vas accomplir. Toujours derrière toi. Nous t'aimons, Sergio Ramos », a-t-elle écrit.

Et Pilar Rubio a accompagné cette image de trois cœurs rouges... Et noir. Pour certains, il s'agirait d'un petit indice caché concernant le futur. Une chose est certaine : si ces couleurs sont celles du futur club de Sergio Ramos, cela élimine déjà le PSG et Manchester City. En revanche, Manchester United et le Milan AC, également cités, sont toujours en course...