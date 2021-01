PSG, Real Madrid - Mercato : Ramos - Mbappé, dossiers liés ?

Sergio Ramos est en fin de contrat et il n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. L'affaire traîne. Et du coup, plusieurs clubs sont à l'affut. Après l'intérêt du PSG, celui de Manchester City a été évoqué ce week-end. Et selon Juanfe Sanz, du Chiringuito de Jugones, Liverpool se serait renseigné récemment.

Mais le journaliste espagnol a évoqué la situation de Sergio Ramos en évoquant aussi la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real. Et selon lui, l'affaire est loin d'être réglée. « Si le Real n'a pas l'argent pour payer Ramos, je ne vois pas comment il pourrait l'avoir pour acheter Mbappé », a-t-il glissé...