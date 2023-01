PSG, Real Madrid - Mercato : rebondissement total dans le dossier Bellingham !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le mercato est ainsi. Hiver, comme été, avec son flot incessant de rumeurs et de rebondissements. Le dossier Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund, n'en manque pas. Logique au regard de son talent et des convoitises qu'il suscite dans toute l'Europe. Sont ainsi évoqués pour l'accueillir la saison prochaine le Real Madrid, immense favori, le PSG, Manchester City et on en passe.

Pourtant, et si l'on se réfère aux informations de Sky Sports, Bellingham ne serait proche que d'un seul club à cette heure. Et ce n'est pas le Real Madrid, ni le PSG, mais les Reds de Liverpool ! Les dirigeants des Reds auraient déjà entamé les discussions avec le joueur et son entourage, et Jurgen Klopp ferait de l'Anglais sa priorité.

Et puisque tout est réglé, paraît-il..., les plus de 100 millions d'euros à sans doute débourser pour le transfert ne seront en rien un problème pour Liverpool. A suivre.