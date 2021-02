PSG, Real Madrid – Mercato : Sergio Ramos prêt à annoncer son départ ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos, actuellement blessé, ne prolongera pas avec le club merengue. Pour Josep Pedrerol, le présentateur vedette du Chiringuito de Jugones, il est acquis que le capitaine de la Roja fera ses valises en fin de saison.

« La grande question, c'est de savoir quand Ramos va annoncer son départ et où il va aller », estime Pedrerol. Qui ajoute : « Il faut que Ramos et le club trouve la bonne façon d'annoncer son départ, de sorte à ce qu'aucune des deux parties ne subissent de critiques ». L'ancien joueur de Séville serait sur les tablettes du PSG et de plusieurs clubs anglais, dont Manchester United, qui aurait sa préférence.