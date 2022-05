PSG, Real Madrid - Mercato : Tchouaméni fait le point sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Aurélien Tchouaméni va être l’une des grosses attractions du prochain mercato estival. Le milieu de terrain de l’AS Monaco réalise une bonne saison avec son club. Il a même été convoqué en Équipe de France par Didier Deschamps. Alors que la fin de saison approche à grand pas, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux à fait le point sur son avenir.

Présent en conférence de presse, avant le match contre Lille, il a évoqué le mercato estival : « Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Au mercato, il peut se passer plein de choses. On va partir en vacances et on verra en revenant qui sera là à la reprise. »

Une qualification en LDC déterminante ?

Aurélien Tchouaméni n’a pas écarté l’idée de rester sur le rocher une saison de plus : « Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! L'élimination en tour préliminaire m'est restée en travers de la gorge et jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait. »

Pour résumer ​Aurélien Tchouaméni s’est extrêmement convoité. Le milieu de terrain monégasque s’est exprimé sur son avenir. Le milieu de terrain français entretien le flou sur son avenir et n'exclu pas de rester à Monaco la saison prochaine.

Adam Duarte

Rédacteur