PSG, Real Madrid - Mercato : ultimatum pour Sergio Ramos !

Le dossier Sergio Ramos commence à devenir inquiétant. Ces derniers jours, le Real Madrid est revenu à la charge avec une nouvelle proposition dont les détails financiers n'ont pas fuité. On sait cependant qu'il s'agit d'un bail d'un an avec une saison supplémentaire en option... et que celle-ci sera la dernière formulée à l’entourage du capitaine merengue.

Selon Marca, une dealine a été fixée : Ramos a ainsi jusqu'à la fin du mois pour accepter - ou refuser - cette proposition . Un ultimatum nécessaire pour le Real Madrid, qui doit déjà commencer à préparer la saison prochaine avec notamment un certain David Alaba dans le viseur.

La tendance positive pour le Real Madrid ?

Détail important : la tendance resterait positive en raison des bonnes relations globales entre Florentino Pérez et le clan Ramos. Reste que les amitiés n’ont pas toujours fait bon ménage à l’heure de signer un contrat. Le PSG pourrait-il en profiter, lui qui s’est engagé à ne pas entrer en course avant la fin des négociations entre l’Espagnol et son club actuel ?