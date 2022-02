PSG, Real Madrid - Mercato : un autre crack de L1 que Mbappé pourrait débarquer à Madrid cet été

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Kylian Mbappé au Real Madrid, le feuilleton est toujours d'actualité, l'attaquant n'ayant toujours pas prolongé son contrat au PSG. Mais Marca évoque une autre cible française pour le Real, cet été, en la personne d'Aurélien Tchouameni.

Le média espagnol estime que le Real se doit de foncer sur le milieu monégasque, chiffres à l'appui, en citant notamment sa 3e place aux duels remportés en championnat cette saison derrière Benjamin André et Steve Mounié. Et Marca croit savoir que les dirigeants madrilènes voit en l'ancien bordelais le remplaçant idoine de Casemiro, et le complément parfait d'un autre joyau français, déjà à Madrid : Eduardo Camavinga.

