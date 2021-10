PSG, Real Madrid - Mercato : une bombe éclate sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger l'aventure avec le PSG. Le Real Madrid, qui rêve de le recruter depuis plusieurs mois, serait plus que jamais en pôle pour s'offrir l'attaquant français, comme l'affirme AS.

"Mbappé a pris sa décision et l'argent n'est pas le problème. Il ne renouvellera pas avec le PSG pour tout l'or du monde. Sa décision est prise depuis longtemps et rien ne la changera. Il veut réussir à Madrid et il le fera. Il n'a plus qu'à attendre le 30 juin pour voir son rêve se réaliser...", a confié une source proche du dossier au quotidien espagnol.

