PSG, Real Madrid : un proche de Messi voit Mbappé dépasser Cristiano Ronaldo

S'il connait une saison noire en Ligue 1 à l'AS Monaco où les blessures ne le lâchent pas, Cesc Fabregas demeure aux premières loges pour observer Kylian Mbappé et rendre compte aux médias de son pays du niveau de l'attaquant du PSG, annoncé avec insistance au Real Madrid.

Fabregas voit Mbappé effacer tous les records

Pour l'ancien milieu de terrain du Barça, cela ne fait guère de doutes : Kylian Mbappé est le présent et le futur du football mondial. « Ce qu'il fait, la puissance qu'il a, je n'ai pas vu ça chez beaucoup de monde. Il a puissance et la finition de joueurs comme Ronaldo et Henry. Il a cette petite arrogance, une bonne arrogance, de dire que 'je suis le meilleur et je le sais' et cela lui donne de la force », a confié à Marca le grand ami de Lionel Messi.

Et Cesc Fabregas va même plus loin en annonçant que le Champion du Monde français est en capacité d'effacer des tablettes tous les records de Cristiano Ronaldo s'il signe au Real Madrid : « Je n'ai aucun contact avec Madrid mais d'après ce qui se dit, je pense qu'il ira là-bas. Je pense que cette façon de jouer au Bernabeu est parfaite pour lui. Dans le championnat espagnol, il pourrait battre tous les records. Il lui reste encore 14 ans à un niveau exceptionnel ».

Alexandre Corboz

Rédacteur