RC Lens, Real Madrid – Mercato : après Sergio Ramos, le Real Madrid lance un ultimatum à Varane

Le RC Lens suit l'affaire de près car en cas de transfert, un joli montant pourrait entrer dans les caisses du RCL, où Raphaël Varane a été formé... Selon le Daily Express, le Real Madrid vient de fixer un ultimatum au champion du monde français. S'il ne prolonge pas cet été, le défenseur sera transféré. Le Real ne veut pas le voir partir libre à l'été 2022, à l'issue de son contrat.

Le club du président Pérez, qui a donné un ultimatum à Sergio Ramos il y a quelques jours, espère vendre Varane 70 M€. Manchester Uinited serait le mieux placé pour l'accueillir, à ce jour.

Karim Benzema est le seul joueur du Real Madrid à avoir inscrit plus de 10 buts cette saison. No help. pic.twitter.com/u82cOiauNq